В Германии зафиксировали неизвестные дроны над базой, где ремонтируют Patriot, - СМИ

Над ключевым логистическим объектом Бундесвера в городе Мехерних в ночь на 8 августа зафиксировали серию пролетов неизвестных беспилотников. Там ремонтируют системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Мехерних расположен на окраине региона Эйфель, юго-западнее Бонна. Там находится важная база Бундесвера: в подземном объекте с высоким уровнем безопасности, расположенном на глубине 130 метров, находится склад с высоким уровнем безопасности.

На площади 30 000 квадратных метров хранится оборудование и запасные части для военной техники вооруженных сил. Это ключевой элемент логистической сети Бундесвера.

Кроме того, здесь работают специалисты Бундесвера, ответственные за техническое обслуживание и ремонт системы противовоздушной обороны Patriot. Этот объект, известный в вооруженных силах как "верф Patriot", является, вероятно, единственным в своем роде в Европе.

По информации СМИ, недавние пролеты дронов над объектом вызывают серьезную обеспокоенность у органов безопасности: на прошлой неделе в пятницу ночью сотрудники охранной компании, как сообщается, зафиксировали в общей сложности шесть случаев пролета дронов в промежутке времени с 22:00 до 05:00.

Во время последнего наблюдения полицейские из районного управления полиции Эускирхена, которые уже были предупреждены, якобы находились на месте происшествия и стали свидетелями по меньшей мере одного пролета дрона.

Один дрон даже кружил над службами экстренной помощи. Эта информация из конфиденциального полицейского отчета.

Согласно отчету, военная полиция Вооруженных сил Германии также наблюдала за инцидентом с расстояния около 40 метров.

Как отмечается в отчете, их предварительная оценка свидетельствует о том, что дрон, вероятно, был моделью Fly-380 VTOL. Эти дроны обладают размахом крыльев около 3,8 метра и дальностью полета до 400 километров.

Они могут развивать скорость до 150 км/ч и перевозить полезную нагрузку весом более десяти килограммов.

Представитель Оперативного командования Бундесвера официально подтвердил факт обнаружения беспилотников, уточнив, что в поле зрения попали два аппарата, однако от дальнейших комментариев отказался, сославшись на тайну следствия.

К расследованию присоединились Управление криминальной милиции земли Северный Рейн-Вестфалия, Федеральное ведомство военной контрразведки и Объединенный центр противодействия беспилотникам в Берлине.

Полиция ведет дело по подозрению в несанкционированной съемке военных объектов и зон повышенной опасности. Версия о случайном пролете коммерческого дрона, проводившего топографическую съемку, на данный момент не подтверждается.