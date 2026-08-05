В Германии ищут российский след в инциденте с дроном у самолета Украины, - СМИ

Немецкие следователи проверяют возможную причастность России к инциденту с дроном, который обнаружили у украинского самолета "Антонов" в аэропорту Лейпцига.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В Германии продолжается расследование произошедшего в аэропорту Лейпцига инцидента, где в ночь на среду обнаружили дрон со взрывным устройством вблизи украинского грузового самолета "Антонов".

По информации Die Zeit, следователи рассматривают несколько возможных сценариев, среди которых – попытка России атаковать украинскую технику на территории Германии. Поэтому дело расследуют антитеррористическое подразделение прокуратуры Дрездена и полиция земли Саксония.

Во время того же инцидента грузовой самолет DHL после взлета столкнулся с еще одним неизвестным объектом в воздухе. Борт успешно приземлился в Ганновере, где обнаружили незначительные повреждения.

"Второй подозрительный неидентифицированный летающий объект столкнулся с грузовым самолетом после того, как тот снова взлетел после предварительного закрытия взлетно-посадочной полосы. После приземления в Ганновере на самолете были обнаружены незначительные повреждения", - отметили следователи.

Представитель НАТО подтвердил, что Североатлантический союз проинформирован о ситуации и следит за ходом расследования.

Что говорят о возможной причастности России

Посол Украины в Германии Алексей Макеев предположил, что за инцидентом стоит Москва.

"Кто же еще это мог быть, как не Россия?" – заявил он телеканалу Welt TV.

В то же время официальные доказательства причастности России пока не обнародованы, а Кремль ситуацию не комментировал.

Представители германского парламента также не исключают, что за инцидентом может стоять Россия.

Марк Генрихманн, глава комитета по надзору за разведкой немецкого парламента от ХДС предположил, что инцидент мог быть направлен против компании, имеющей важное значение для Украины. По его словам, если российский следует подтвердится, это будет означать "новый уровень эскалации".

"Если выяснится, что за этой акцией стоит эта страна (Россия – ред.), это будет не просто терроризм, а государственный терроризм, направленный против Федеративной Республики Германии и ее граждан", - заявил Константин фон Нотц, спикер оппозиционной партии "Зеленые" по вопросам надзора за разведкой.