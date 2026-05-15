RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Германии взяли под стражу подозреваемого в шпионаже на РФ украинца

17:35 15.05.2026 Пт
2 мин
Что известно о задержанном?
aimg Сергей Козачук
Фото: в Германии арестовали предателя, который шпионил для РФ (Getty Images)

В Германии взяли под стражу гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Ему инкриминируют подготовку диверсий против немецкого производителя военных беспилотников для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральную прокуратуру Германии и немецкое издание SPIEGEL.

Читайте также: Венгрия выслала "крота" РФ из окружения Орбана, - СМИ

Экстрадиция и арест подозреваемого

В прокуратуре сообщили, что следственный судья Федерального суда Германии 15 мая 2026 года выдал и реализовал ордер на арест украинца Сергея Н.

Его задержали в Испании в городе Эльда еще 24 марта 2026 года по запросу немецкой стороны, а 14 мая официально перевели в Германию.

Федеральная прокуратура обвиняет Сергея Н. и его вероятную сообщницу - 45-летнюю гражданку Румынии Аллу С. - в шпионской деятельности в пользу Москвы. Румынку задержали ранее в городе Райне.

Слежка за производителем дронов

По данным контрразведки, Сергей Н. из Харьковской области в декабре 2025 года начал систематически собирать информацию о немецкой компании, которая поставляет Украине военные дроны-камикадзе и компоненты к ним.

В частности, он тайно снимал на видео помещения фирмы.

Впоследствии его сообщница Алла С. продолжила слежку. Она исследовала частный адрес основателя компании и тайно фотографировала вход в его дом.

Следователи предполагают, что операция проводилась для подготовки физических нападений или покушения на бизнесмена. Сам руководитель предприятия заявил, что находится в безопасности и уже принял дополнительные меры контроля.

Попытки диверсий и шпионаж РФ в Европе

Напомним, российские спецслужбы в последнее время существенно активизировали шпионскую и диверсионную деятельность в странах Европы, пытаясь подорвать поддержку Украины.

В частности, в Берлине правоохранители задержали гражданина Казахстана, который передавал Москве секретные данные о западной военной помощи для ВСУ и пытался создать собственную диверсионную группу.

Кроме того, это уже не первый случай привлечения граждан Украины к операциям Кремля в ФРГ. Ранее немецкая полиция в городе Хаген взяла под стражу 53-летнего украинца, который по заданию кураторов из РФ шпионил за бывшим военнослужащим ВСУ, который сейчас находится в Германии.

Для разведки и дестабилизации ситуации в ЕС Россия использует различные методы, включая вербовку в соцсетях. Так, в Нидерландах правоохранители разоблачили схему привлечения подростков через Telegram - двух 17-летних парней задержали в Гааге во время сбора информации по заказу пророссийского хакера.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФСБРоссийская Федерация