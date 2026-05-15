В Германии взяли под стражу подозреваемого в шпионаже на РФ украинца

Экстрадиция и арест подозреваемого

В прокуратуре сообщили, что следственный судья Федерального суда Германии 15 мая 2026 года выдал и реализовал ордер на арест украинца Сергея Н.

Его задержали в Испании в городе Эльда еще 24 марта 2026 года по запросу немецкой стороны, а 14 мая официально перевели в Германию.

Федеральная прокуратура обвиняет Сергея Н. и его вероятную сообщницу - 45-летнюю гражданку Румынии Аллу С. - в шпионской деятельности в пользу Москвы. Румынку задержали ранее в городе Райне.

Слежка за производителем дронов

По данным контрразведки, Сергей Н. из Харьковской области в декабре 2025 года начал систематически собирать информацию о немецкой компании, которая поставляет Украине военные дроны-камикадзе и компоненты к ним.

В частности, он тайно снимал на видео помещения фирмы.

Впоследствии его сообщница Алла С. продолжила слежку. Она исследовала частный адрес основателя компании и тайно фотографировала вход в его дом.

Следователи предполагают, что операция проводилась для подготовки физических нападений или покушения на бизнесмена. Сам руководитель предприятия заявил, что находится в безопасности и уже принял дополнительные меры контроля.