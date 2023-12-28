ua en ru
Чт, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии считают, что Европа не сможет компенсировать помощь США для Украины

Германия, Четверг 28 декабря 2023 08:45
UA EN RU
В Германии считают, что Европа не сможет компенсировать помощь США для Украины Фото: в Германии считают, что Европа не сможет компенсировать помощь США для Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия и Европейский союз не смогут компенсировать потерю поддержки Соединенных Штатов Америки для Украины.

Об этом заявил лидер немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.

"Вряд ли возможно просто компенсировать то, чего американцы достигли к этому времени ни в материальном, ни в денежном плане. Но, конечно, в этом случае мы, европейцы, должны будем усилить нашу поддержку Украины", - сказал немецкий политик.

Помощь Украине от США

Напомним, в Конгрессе США не смогли одобрить запрос Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

20 декабря стало известно, что Конгресс ушел на каникулы без одобрения запроса Байдена. При этом средств, предусмотренных на помощь Украине, в США осталось на один пакет военной помощи.

22 декабря президент США Джо Байден подписал законопроект о ежегодных расходах на оборону, в котором предусмотрена рекордная сумма для Пентагона 886 миллиардов долларов. В нем указывается также помощь для Украины, а именно выделение 300 млн долларов.

А вчера госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Ночная атака дронов по Украине. В Воздушных силах назвали количество сбитых "Шахедов"
Ночная атака дронов по Украине. В Воздушных силах назвали количество сбитых "Шахедов"
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году