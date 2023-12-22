Байден подписал рекордный бюджет Пентагона со средствами для Украины

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден подписал законопроект о ежегодных расходах на оборону, в котором предусмотрена рекордная сумма для Пентагона в 886 миллиардов долларов. В нем указывается также помощь для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

Этот законопроект об оборонной политике Штатов на прошлой неделе был принят Конгрессом.

Закон предусматривает 886 млрд долларов ежегодных военных расходов и санкционирует, среди прочего, продление помощи для Украины - в частности выделение 800 миллионов долларов, и сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе - на это предусматривается 11,5 миллиарда долларов.

"Сегодня я подписал закон HR 2670, "Закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) на 2024 финансовый год" ("Акт"). Закон разрешает ассигнование на финансовый год главным образом для программ национальной безопасности Министерства обороны, Министерства энергетики, Государственного департамента и разведывательного сообщества", - говорится в сообщении.

Также Байден заявил, что закон предоставляет критически важные полномочия, необходимые для создания армии, необходимой "для сдерживания будущих конфликтов, одновременно поддерживая военнослужащих, их супругов и семьи, ежедневно выполняющих эту миссию".

"Моя администрация с нетерпением ждет сотрудничества с Конгрессом по восстановлению полномочий этого важного органа национальной безопасности как можно быстрее в новом году. Хотя я с удовольствием поддерживаю важные цели NDAA, я замечу, что некоторые положения Закона вызывают беспокойство", - добавил американский президент.

Что предшествовало

Напомним, 14 декабря Сенат США поддержал законопроект об оборонной политике, выделяющий рекордные 886 млрд долларов ежегодных военных расходов. При этом проект американского президента Байдена о помощи Украине на 61 млрд долларов, как ожидается, будет рассмотрен отдельно.

Проект был принят при сильной поддержке как демократов, так и республиканцев, обойдя партийные разногласия по социальным вопросам.

Этот законопроект продолжает одну меру помощи Украине - Инициативу содействия безопасности Украины - до конца 2026 года, позволяя выделять 300 млн долларов на программу в финансовом году, которая заканчивается 30 сентября 2024 года, и в следующем.

Напомним, что ранее Байден просил Конгресс одобрить помощь для Украины на 61 млрд долларов. Этот запрос на чрезвычайные расходы застрял в Конгрессе, поскольку республиканцы отказались одобрить помощь Украине, пока демократы не согласились на значительное усиление иммиграционного законодательства.

14 декабря соответствующий законопроект был отправлен на подпись Байдену.