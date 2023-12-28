У Німеччині вважають, що Європа не зможе компенсувати допомогу США для України

Німеччина та Європейський союз загалом не зможуть компенсувати втрату підтримки Сполучених Штатів Америки для України.

Про це заявив лідер німецької партії "Зелені" Омід Нуріпур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.

"Навряд чи можливо просто компенсувати те, чого американці досягли до цього часу, ні в матеріальному, ні в грошовому плані. Але, звичайно, в цьому випадку ми, європейці, повинні будемо посилити нашу підтримку України", - сказав німецький політик.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у Конгресі США не змогли схвалити запит Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

20 грудня стало відомо, що Конгрес пішов на канікули без схвалення запиту Байдена. При цьому коштів, передбачених для допомоги Україні, у США залишилося на один пакет військової допомоги.

22 грудня президент США Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 мільярдів доларів. У ньому вказується також допомога для України, а саме виділення 300 млн доларів.

А вчора держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, про новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів.