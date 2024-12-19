В Германии на военной базе задержали мужчину, шпионившего в пользу Китая

В немецком городе Киль на территории военно-морской базы задержали гражданина Китая. Прокуратура подозревает мужчину в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что мужчину задержали с камерой на базе ВМС 9 декабря. Прокуратура обвиняет его в фотографировании военных объектов.

"У нас открыто расследование в отношении китайца, которого нашли на территории морского порта", - сказала Карола Ешке, пресс-секретарь департамента уголовных расследований Шлезвиг-Гольштейна.

Расследование происходит на фоне существенного усиления внимания к угрозе безопасности со стороны Китая - процветающая автомобильная промышленность азиатской страны становится все более грозным конкурентом для экономической опоры Германии.

Кроме того, Пекин продолжает сотрудничество с Кремлем даже тогда, когда Запад стремится изолировать Москву из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Город Киль на Балтийском море является домом для одной из трех флотилий немецкого флота и сухим доком, где компания ThyssenKrupp (TKAG.DE) строит подводные лодки.

В октябре Германия взяла на себя командование оперативной группой НАТО в Балтийском море, которое пересекают топливные трубы и кабели передачи данных, неоднократно обрывавшиеся с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Немецкие спецслужбы неоднократно предупреждали о растущей угрозе со стороны китайских спецслужб.

В 2023 году Киль отказался от планов установить партнерство городов-побратимов с китайским военным портом Циндао после того, как исследователи предупредили, что это может служить прикрытием для шпионажа.