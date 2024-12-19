У Німеччині на військовій базі затримали чоловіка, що шпигував на користь Китаю
У німецькому місті Кіль на території військово-морської бази затримали громадянина Китаю. Прокуратура підозрює чоловіка у шпигунстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що чоловіка затримали з камерою на базі ВМС 9 грудня. Прокуратура звинувачує його у фотографуванні військових об'єктів.
"У нас відкрите розслідування щодо китайця, якого знайшли на території морського порту", - сказала Карола Єшке, прес-секретар департаменту кримінальних розслідувань Шлезвіг-Гольштейну.
Розслідування відбувається на тлі суттєвого посилення уваги до загрози безпеці з боку Китаю - процвітаюча автомобільна промисловість азіатської країни стає дедалі більш грізним конкурентом для економічної опори Німеччини.
Крім того, Пекін продовжує співпрацю з Кремлем навіть тоді, коли Захід прагне ізолювати Москву через її повномасштабне вторгнення в Україну.
Місто Кіль на Балтійському морі є домом для однієї з трьох флотилій німецького флоту і сухим доком, де компанія ThyssenKrupp (TKAG.DE) будує підводні човни.
У жовтні Німеччина перебрала на себе командування оперативною групою НАТО в Балтійському морі, яке перетинають паливні труби і кабелі передачі даних, що неодноразово обривалися з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Німецькі спецслужби неодноразово попереджали про зростаючу загрозу з боку китайських спецслужб.
У 2023 році Кіль відмовився від планів встановити партнерство міст-побратимів з китайським військовим портом Циндао після того, як дослідники попередили, що це може слугувати прикриттям для шпигунства.
Шпигунська діяльність Китаю
За даними ЗМІ, влада Китаю сформувала армію шпигунів чисельністю 600 тисяч осіб. Країни Заходу не мають ресурсів для протистояння такій кількості ворожих елементів.
Раніше у США засудили військового, що за хабар намагався передати китайському офіцеру розвідки фотографії американської військової інформації.
На початку 2023 року в повітряному просторі США було виявлено китайську повітряну кулю. Майже добу вона літала над територією країни, а опісля її збили американські винищувачі.
У Пентагоні та ЦРУ заявили, що кулю запустив Китай і використовував об'єкт для шпигунства.
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