В Германии над военными базами все чаще фиксируют шпионские дроны: какая статистика

По данным издания, пилоты самолетов неоднократно замечали неизвестные дроны - беспилотники летали обычно в темноте и довольно тихо.

В частности, ссылаясь на секретный отчет, издание отмечает, что впервые была проанализирована воздушная угроза от неизвестных беспилотников. В период с января по март этого года было зафиксировано 270 инцидентов с участием 536 дронов. В 55 случаях одновременно зафиксировали два или более дронов.

В основном, дроны были замечены по вечерам - в 45% случаев в период с 18 часов до полуночи. Еще в 28% - с полуночи до 6 часов утра. А вот днем количество таких неопознанных БПЛА было меньше: в 13% случаев утром, в 14% - днем.

Также известно, что большинство наблюдений происходило в определенные дни недели - понедельник, вторник и среда.

Основная неизвестных дронов

Целью номер один этих дронов оказались военные объекты - 117 сообщений об обнаружении БПЛА. В частности, речь о военно-морской базе Бундесвера в Вильгельмсгафене - там зафиксировали 10 пролетов, авиабазу США Рамштайн - 15 случаев.

Кроме этого зафиксированы полеты дронов над оборонными предприятиями и зданиями немецкого правительства и административными зданиями федеральных земель.

Дроны следили за системой энергоснабжения. В первом квартале зарегистрировано 88 инцидентов. А также за гражданскими аэропортами, портами и железнодорожными станциями.

В целом прокуратура возбудила 123 уголовных производства в Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейне, Рейнланд-Пфальце, Баварии и Северном Рейне-Вестфалии.

"Необнаруженные дроны, в частности, указывают на то, что это некоммерческие или военные дроны, поскольку военные и коммерчески доступные системы обнаружения дронов обычно обнаруживают все известные аппараты", - говорится в отчете.