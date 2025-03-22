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В Германии исключили восстановления "Северного потока-2"

Суббота 22 марта 2025 19:01
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В Германии исключили восстановления "Северного потока-2" Фото: Мануэла Швезиг и Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг исключила восстановление газопровода "Северный поток-2". Объект так и не был введен в эксплуатацию в связи с войной РФ против Украины и подрывом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.

Чиновница подчеркнула, в Германии есть четкое правило, которое действовало с самого начала. Оно звучит следующим образом: "Северный поток-2" не будет сертифицирован, если Россия пересечет красную линию. По словам Швезиг, начав войну РФ перешла эту линию.

"Россия в значительной степени пересекла красную линию своей захватнической войной против Украины. Это угрожает всему миру в Европе. И я считаю, что именно поэтому в наше время такие сигналы не должны посылаться ни при каких обстоятельствах", - заявила она.

Подразумевая сигналы, Швезиг имела ввиду сообщения и предположения в СМИ о том, что американские бизнесмены могут отстроить газопровод вместе с Россией.

Отметим, что федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания (МПП) - это одна из федеральных земель на севере Германии, где расположен терминал, через который "Северный поток-2" должен был заходить в страну. Этот проект был экономически важен для региона, так как создавал рабочие места для региона и приносил инвестиции.

В частности, премьер МПП Мануэла Швезиг долгое время поддерживала проект, так как он судил экономическую выгоду региону. Однако после полномасштабной войны РФ против Украины, позиция чиновницы изменилась.

Также напомним, что в 2022 году магистральные газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были подорваны. Это произошло в Балтийском море. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Германии изучают рычаги, каким образом можно предотвратить возобновление "Северного потока-2". В СМИ сообщается, что трубопроводы могут быть перезапущены в рамках окончания войны в Украине.

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Северный поток-2
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