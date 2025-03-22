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У Німеччині виключили відновлення "Північного потоку-2"

Субота 22 березня 2025 19:01
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У Німеччині виключили відновлення "Північного потоку-2" Фото: Мануела Швезіг і Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг виключила відновлення газопроводу "Північний потік-2". Об'єкт так і не було введено в експлуатацію у зв'язку з війною РФ проти України і підривом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.

Чиновниця наголосила, у Німеччині є чітке правило, яке діяло від самого початку. Воно звучить наступним чином: "Північний потік-2" не буде сертифікований, якщо Росія перетне червону лінію. За словами Швезіг, почавши війну РФ перейшла цю лінію.

"Росія значною мірою перетнула червону лінію своєю загарбницькою війною проти України. Це загрожує всьому миру в Європі. І я вважаю, що саме тому в наш час такі сигнали не повинні надсилатися за жодних обставин", - заявила вона.

Маючи на увазі сигнали, Швезіг мала на увазі повідомлення і припущення в ЗМІ про те, що американські бізнесмени можуть відбудувати газопровід разом із Росією.

Зазначимо, що федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія (МПП) - це одна з федеральних земель на півночі Німеччини, де розташовано термінал, через який "Північний потік-2" мав заходити в країну. Цей проєкт був економічно важливим для регіону, оскільки створював робочі місця для регіону і приносив інвестиції.

Зокрема, прем'єрка МПП Мануела Швезіг тривалий час підтримувала проєкт, оскільки він приносив економічну вигоду регіону. Однак після повномасштабної війни РФ проти України, позиція чиновниці змінилася.

Також нагадаємо, що 2022 року магістральні газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" було підірвано. Це сталося в Балтійському морі. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Німеччині вивчають важелі, яким чином можна запобігти відновленню "Північного потоку-2". У ЗМІ повідомляється, що трубопроводи можуть бути перезапущені в рамках закінчення війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Північний потік-2
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