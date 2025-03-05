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В Германии обдумывают, как могут сорвать восстановление "Северного потока-2", - Bild

Берлин, Среда 05 марта 2025 12:30
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В Германии обдумывают, как могут сорвать восстановление "Северного потока-2", - Bild Фото: в Германии хотят сорвать восстановление "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Германии изучают рычаги, чтобы предотвратить возобновление "Северного потока-2". Трубопровод якобы могут перезапустить по соглашению США и России в рамках урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации Bild и Financial Times, между представителями России и США уже несколько недель продолжаются тайные переговоры о покупке американскими инвесторами поврежденного трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Источники Bild в немецком правительстве отмечают, что слухи о сделке между США и Россией по поставкам газа в Европу ходят уже давно. Правительственные круги Германии говорят, что это "реалистичный сценарий".

Как пишет издание, в правительстве Германии изучаются рычаги, которые могут применить, чтобы предотвратить возвращение "Северного потока-2".

Несколько независимых источников подтвердили Bild, что бывший посол США в Берлине Ричард Гренелл участвовал в таких тайных переговорах. Издание обратилось по этому поводу к Гренеллу в феврале, на что он ответил: "Давайте, публикуйте, что я причастен к этой дикой истории".

Теперь дипломат утверждает, что Bild никогда не обращалось к нему и называет публикацию "фейковой новостью".

Эксперт по иностранным делам партии ХДС Родерих Кизеветтер отметил, что продажа российского газа под маркой США укрепила бы связь между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Но он отмечает, что "Северный поток" никогда не может быть частью мира и не будет способствовать мирным переговорам.

Напомним, на прошлой неделе издание Financial Times сообщило, что бывший агент и близкий соратник российского диктатора Владимира Путина Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов работает над проектом перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу.

По данным источников издания, именно Варниг выступил инициатором, устанавливая контакты с командой Трампа через американских бизнесменов.

Его план предусматривает не только перезапуск газопровода, но и более глубокое экономическое сотрудничество между Вашингтоном и Москвой, включая возможное посредничество в завершении войны в Украине.

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