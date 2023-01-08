В Германии не исключают передачу Украине танков Leopard 2 в будущем

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что не исключает поставку танков Leopard для поддержки украинских военных сил в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и BILD .

"Будут приняты дальнейшие решения. Нет, конечно, не исключено", - сказал Хабекь в эфире немецкого телеканала ARD, отвечая на вопрос о танках Leopard для Украины.

Отмечено, что комментарии министра появились через два дня после того, как Германия заявила, что хочет доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder до конца марта. Это решение Хабек назвал правильным и давно назревшим.

"Я думаю, что эта динамика будет продолжаться до тех пор, пока война будет динамично развиваться", - добавил он.