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"Большая ошибка". В Бундестаге критикуют Шольца за позицию по передаче танков Украине

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Берлин, Вторник 27 декабря 2022 10:00
"Большая ошибка". В Бундестаге критикуют Шольца за позицию по передаче танков Украине Фото: глава комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Отказ властей Германии передавать Украине танки очень большая ошибка. Канцлер Олаф Шольц несет ответственность за это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесса Штрак-Циммерман в интервью RND.

"Отказ канцлера дать Украине танки в борьбе за выживание не только непонятный, но и тревожно недальновидный. Ситуация, особенно для мирного украинского населения, катастрофическая. Извините за оправдание, но почему мы не можем доставить танки. Особенно когда я слышу, что поставка танков была бы особой провокацией для России, но мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные танки, артиллерийские системы и высокоэффективные противовоздушные системы, чтобы спасти тысячи жизней. Поэтому передача танков сейчас была бы важным дополнением к отвержению российских позиций", - рассказала Штрак-Циммерман.

По ее словам, очевидно, что российский нарратив срабатывает и мешает "некоторым в Канцелярии" предоставить Украине необходимые танки.

"Фантазирующий о том, что с Россией будет пересечена красная линия, рассказывает историю агрессора, а не жертв", - отметила Штрак-Циммерман.

Она акцентировала, что советники Шольца неукоснительно предлагают канцлеру блокировать передачу боевых танков и бронетранспортеров в Украине.

"Однако, канцлер Германии несет ответственность. Я считаю этот отказ очень большой ошибкой", - подытожила глава оборонного комитета.

Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в следующем году.

Также канцлер Германии подчеркнул, что страна намерена продолжать поставку зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.

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