ua ru
Сб, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шольц рассказал, почему Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке

Новина українською →
Берлин, Суббота 17 декабря 2022 19:24
Шольц рассказал, почему Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в следующем году.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

"Во всем этом (в передаче вооружения Украине – ред.) мы придерживаемся трех четких принципов: во-первых, мы поддерживаем Украину по мере наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной, но осторожной политики – и он будет действовать и в следующем году. Мое впечатление, что большинство немцев считают это правильным", - заявил Шольц.

Канцлер Германии также напомнил, что его страна является одним из сильнейших поклонников Украины и поставляет современное вооружение, такое как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные установки Gepard и новейшие системы ПВО Iris-T.

Ранее Шольц заявил, что у ЕС есть единство в своей поддержке Украины. Попытки подорвать ценности блока путем блокирования решений потерпят неудачу.

Также канцлер Германии подчеркнул, что страна намерена продолжать поставки зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь Олаф Шольц Вторжение России в Украину
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба
ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах