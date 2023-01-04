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Данилов резко прокомментировал позицию Шольца по передаче Украине танков Leopard 2

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Украина, Среда 04 января 2023 17:20
Данилов резко прокомментировал позицию Шольца по передаче Украине танков Leopard 2 Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Если канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет, чтобы немцы воевали с россиянами под Берлином на немецких танках, может и дальше продолжать свои игры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штудгартом на немецких танках с россиянами - то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно", - сказал Данилов, комментируя дискуссию, продолжающуюся в Германии о возможности поставок танков Leopard 2 без риска вызвать реакцию России и стать стороной конфликта.

Он также отметил, что остальные западные партнеры активизируют поддержку Украины в защите от российской агрессии, понимая глобальность конфликта.

"Вызовы для Европы - они огромные, и те страны, которые это понимают - они нам помогают на 150%. Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали двигаться", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца и это условие сохранится и в следующем году.

Позже в Германии заявили, что не планируют самостоятельно действовать по отправке танков Leopard Украине, поскольку это делается в координации с другими партнерами по НАТО.

Также ранее мы писали, что в Бундестаге критикуют Шольца за позицию передачи танков Leopard 2 Украине.

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Алексей Данилов Олаф Шольц
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