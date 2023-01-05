"Леопарды" будут: посол уверен, что Украина получит от Германии танки

Рано или поздно Германия передаст Украине боевые танки Leopard 2. Поскольку раньше Берлин отказывался передавать много техники, а сегодня она уже есть на вооружении ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева в интервью "Европейской правде".

Он подчеркнул, что "надежда всегда есть", и она подкрепляется работой. Более того, Украина поднимает вопрос о поставках серьезной бронированной техники фактически с первого дня.

"В марте президент дал задачу привезти в Украину оружие. В итоге немцы дали разрешение на то, чтобы отправить в Украину более 60 БМП-1, которые принадлежали Германии и находились в Чехии. Мы тогда на переговорах упоминали и о "Леопардах" - то есть скоро пройдет год, как Украина поднимает этот вопрос", - говорит Макеев.

По его словам, сейчас есть безумная заскорузливость немецкой системы и сложность ее смены.

"Но сейчас происходит то, что федеральный канцлер Олаф Шольц назвал Zeitenwende - то есть смена эпох. Изменения эпох не происходят мгновенно, но мы делаем все, чтобы такое изменение ускорить. И я уверен, что "Леопарды" будут. Лучше, чтобы это произошло как можно быстрее, но в том, что это будет, я уверен", - подытожил посол.

Напомним, что Германия пока отказывается передавать Украине танки Leopard. Министр обороны Кристины Ламбрехт объяснила это тем, что еще ни одна страна не приняла решение о передаче соответствующей техники западного образца.

Вчера же в Бундестаге после заявления Франции о передаче танков намекнули канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что сейчас в вопросе поставки Leopard Украине мяч на стороне Берлина.

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