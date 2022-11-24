RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии ответили на предложение Польши передать Украине ПВО Patriot

Фото: Кристине Ламбрехт, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Системы ПВО Patriot, которые Германия намерена передать Польше, предназначены только для стран-членов НАТО.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт.

"Эти Patriot являются частью встроенной противовоздушной обороны НАТО, а это значит, что они предназначены для развертывания на территории НАТО", - отметила министр.

По ее словам, любое возможное использование американских ЗРК не на территории стран-союзников потребует обсуждения между странами Альянса.

Напомним, ранее Польша приняла предложение Германии о размещении систем ПВО Patriot на границе с Украиной.

После этого министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой передать Украине ЗРК, которые предназначались для его страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияПольшаПВОВойна России против Украины