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В Германии и Чехии возмущены заявлениями Макрона о Тайване

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Политики Германии и Чехии раскритиковали заявления президента Франции Эммануэля Макрона о Тайване, а также зависимости Европы от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Французский лидер по возвращении из Китая сделал заявление, намекнув, что Европе не нужно становиться частью конфликта вокруг Тайваня. Это вызвало критику со стороны США, Германии и Чехии.

Германия

В Берлине первым отреагировал Метин Хакверди, депутат от Социал-демократической партии (партия канцлера Олафа Шольца).

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Самым высоким немецким политиком, раскритиковавшим Макрона, был бывший министр, представитель Христианско-демократического союза Норберт Реттген. Он заявил, что французская политика ведет к "геополитическому тупику" для Европы.

"Почти иронично, что Макрон, который делает для Украины даже меньше, чем Шольц, отталкивает Соединенные Штаты своими заявлениями по Китаю", - подчеркнул политик.

В то же время в ХДС опасаются, что такие заявления Макрона могут ухудшить отношения США и Европы.

В Праге заявления Эммануэля Макрона восприняли еще более критично, поскольку Чехия считает Тайвань своим близким политическим и экономическим союзником.

"Макрон в Китае взорвал ключевой альянс между Европой и США", - написала в соцсетях сенатор Мирослава Немцова из правящей Гражданской демократической партии.

Другой сенатор Давил Смоляк отметил, что Европа должна усиливать автономию, но в первую очередь речь идет о лишении зависимости от России и Китая.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай 6 и 7 апреля, а также встретился с Си Цзиньпином.

По данным Reuters, китайский лидер во время визита Макрона склонял его к "противостоянию" из США.

По возвращении из Пекина Макрон заявил, что Европа должна уменьшить свою зависимость от США и избежать участия в конфликте по Тайваню.

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