У Німеччині та Чехії обурені заявами Макрона щодо Тайваню

Політики Німеччини та Чехії розкритикували заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо Тайваню, а також залежності Європи від США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Французький лідер після повернення з Китаю зробив заяву, натякнувши, що Європі не потрібно ставати частиною конфлікту навколо Тайваню. Це викликало критику з боку США, Німеччини та Чехії
У Берліні першим відреагував Метін Хакверді, депутат від Соціал-демократичної партії (партія канцлера Олафа Шольца).
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Найвищим німецьким політиком, який розкритикував Макрона, був колишній міністр, представник Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген. Він заявив, що французька політика веде до "геополітичного глухого кута" для Європи.
"Майже іронічно, що Макрон, який робить для України навіть менше, ніж Шольц, відштовхує Сполучені Штати своїми заявами щодо Китаю", - наголосив політик.
Водночас у ХДС побоюються, що такі заяви Макрона можуть погіршити відносини США та Європи.
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У Празі заяви Еммануеля Макрона сприйняли ще критичніше, оскільки Чехія вважає Тайвань своїм близьким політичним і економічним союзником.
"Макрон у Китаї підірвав ключовий альянс між Європою та США", - написала у соцмережах сенатор Мирослава Немцова з правлячої Громадянської демократичної партії.
Інший сенатор Давив Смоляк зазначив, що Європа повинна посилювати автономію, але у першу чергу мова йде про позбавлення залежності від Росії та Китаю.
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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон відвідав Китай 6 та 7 квітня, а також зустрівся з Сі Цзіньпіном.
За даними Reuters, китайський лідер під час візиту Макрона схиляв його до "протистояння" з США.
Після повернення з Пекіну Макрон заявив, що Європа повинна зменшити свою залежність від США та уникнути участі у конфлікті щодо Тайваню.
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