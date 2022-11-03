В Германии опровергли слова Эрдогана о позиции Шольца по России, - DW

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по России остается прежней. Он считает, что РФ необходимо вывести войска из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

По данным издания, в немецком правительстве подчеркнули, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об изменении позиции Шольца по России не соответствуют правде.

"Канцлер Германии по-прежнему считает, что Путин должен вывести войска из Украины и начать мирные переговоры", - приводят в издании позицию правительства ФРГ.