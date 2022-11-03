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В Германии опровергли слова Эрдогана о позиции Шольца по России, - DW

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Берлин, Четверг 03 ноября 2022 15:30
В Германии опровергли слова Эрдогана о позиции Шольца по России, - DW Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по России остается прежней. Он считает, что РФ необходимо вывести войска из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным издания, в немецком правительстве подчеркнули, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об изменении позиции Шольца по России не соответствуют правде.

"Канцлер Германии по-прежнему считает, что Путин должен вывести войска из Украины и начать мирные переговоры", - приводят в издании позицию правительства ФРГ.

Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что "Шольц месяц назад имел совсем другую позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину и изменил свою позицию по России".

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Российская Федерация Реджеп Тайип Эрдоган Олаф Шольц
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