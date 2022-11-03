Эрдоган о Шольце: он изменил свое отношение к Путину и позицию по России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah .

"Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и изменил свою позицию по России, подчеркнув общие позиции", - заявил Эрдоган в четверг, 3 ноября.

Как сообщалось, во вторник, 1 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным. Темой разговора было "зерновое соглашение".

До этого, в начале октября, лидер фракции социал-демократов в Бундестаге Рольф Мютзених призвал Германию попытаться вместе с США искать способ завершить войну в Украине путем переговоров.

Такое же мнение почти в то же время высказал и президент Турции. По мнению Эрдогана, худший мир в Украине лучше войны. Для примера он упомянул зерновое соглашение и обмен пленными.

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