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В Германии рассылают письма-фейки от консульства Украины. Дипломаты обратились в полицию

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Дюссельдорф, Пятница 09 декабря 2022 10:24
В Германии рассылают письма-фейки от консульства Украины. Дипломаты обратились в полицию Фото: спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Германии неизвестные рассылают фейковые письма от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе. Дипломаты обратились к правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.

По его словам, граждане Германии начали получать письма якобы от имени украинских дипломатов с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине.

В МИД подчеркнули, что подобные письма являются подделкой, а дипломатическое представительство не причастно к их отправке. Консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования.

"Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан", - отметил Николенко.

В Германии рассылают письма-фейки от консульства Украины. Дипломаты обратились в полицию

Фото: в Германии рассылают фейковые письма от украинского консульства (facebook.com/oleg.nikolenko)

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские дипломатические учреждения в 15 странах получили более 30 пакетов и писем с угрозами.

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