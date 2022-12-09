ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Німеччині розсилають листи-фейки від консульства України. Дипломати звернулися в поліцію

Новость на русском →
Дюссельдорф, П'ятниця 09 грудня 2022 10:24
У Німеччині розсилають листи-фейки від консульства України. Дипломати звернулися в поліцію Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Німеччині невідомі розсилають фейкові листи від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі. Дипломати звернулися до правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.

За його словами, громадяни Німеччини почали отримувати листи нібито від українських дипломатів з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні.

В МЗС наголосили, що подібні листи є підробкою, а дипломатичне представництво не причетне до їх надсилання. Консули вже звернулися в німецьку поліцію для проведення розслідування.

"Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", - зазначив Ніколенко.

У Німеччині розсилають листи-фейки від консульства України. Дипломати звернулися в поліцію

Фото: у Німеччині розсилають фейкові листи від українського консульства (facebook.com/oleg.nikolenko)

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські дипломатичні установи у 15 країнах отримали понад 30 пакунків та листів з погрозами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МИД Украины полиция
NEWS
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці