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Франция отправила истребители Mirage для перехвата российского самолета в районе Эстонии

Вторник 27 февраля 2024 21:46
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Франция отправила истребители Mirage для перехвата российского самолета в районе Эстонии Архивное фото: Франция отправила истребители Mirage для перехвата российского самолета (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция была вынуждена поднять в воздух свои истребители Mirage для перехвата российского военного самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Франции.

"Взлет по тревоге и перехват самолета разведки", - говорится в заявлении.

Речь идет о российском Ил-20.

В Генштабе уточнили, что это произошло у побережья Эстонии.

"Цель: защитить воздушное пространство наших балтийских союзников", - добавили во Франции.

Провокации России

Напомним, россияне уже не раз использовали свои самолеты для провокаций. В августе прошлого года американские системы противовоздушной обороны обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.

В том же месяце Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "до территории НАТО".

Недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства Североатлантического альянса.

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