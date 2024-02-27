Франция отправила истребители Mirage для перехвата российского самолета в районе Эстонии
Франция была вынуждена поднять в воздух свои истребители Mirage для перехвата российского военного самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Франции.
"Взлет по тревоге и перехват самолета разведки", - говорится в заявлении.
Речь идет о российском Ил-20.
#eAP Decollage sur alerte et interception de un avion de reconnaissance et de renseignement Il-20 «Coot» a large des côtes par les Mirage 2000-5.
Objectif : protegir l'espace aérien de nos alliés baltes. pic.twitter.com/QjdzyrARwG — Armée française - Operations militaires (@EtatMajorFR) February 27, 2024
В Генштабе уточнили, что это произошло у побережья Эстонии.
"Цель: защитить воздушное пространство наших балтийских союзников", - добавили во Франции.
Провокации России
Напомним, россияне уже не раз использовали свои самолеты для провокаций. В августе прошлого года американские системы противовоздушной обороны обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.
В том же месяце Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "до территории НАТО".
Недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства Североатлантического альянса.
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