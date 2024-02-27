Франция отправила истребители Mirage для перехвата российского самолета в районе Эстонии

Франция была вынуждена поднять в воздух свои истребители Mirage для перехвата российского военного самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Франции.

"Взлет по тревоге и перехват самолета разведки", - говорится в заявлении.

Речь идет о российском Ил-20.

#eAP Decollage sur alerte et interception de un avion de reconnaissance et de renseignement Il-20 «Coot» a large des côtes par les Mirage 2000-5.



Objectif : protegir l'espace aérien de nos alliés baltes. pic.twitter.com/QjdzyrARwG — Armée française - Operations militaires (@EtatMajorFR) February 27, 2024

В Генштабе уточнили, что это произошло у побережья Эстонии.

"Цель: защитить воздушное пространство наших балтийских союзников", - добавили во Франции.

Провокации России

Напомним, россияне уже не раз использовали свои самолеты для провокаций. В августе прошлого года американские системы противовоздушной обороны обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.

В том же месяце Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "до территории НАТО".

Недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства Североатлантического альянса.