В Германии начался второй раунд переговоров Зеленского с делегацией США, - источники

Фото: в Германии начался второй раунд переговоров Зеленского с делегацией США (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Константин Широкун

В Германии сегодня, 15 декабря, начался второй раунд переговоров между украинской и американской делегациями относительно мирного плана США по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что переговоры между украинской делегацией, которую возглавляет президент Владимир Зеленский, возобновились в Берлине.

По данным источников, сегодня продолжаются переговоры, которые начались вчера, 14 декабря, и продолжались несколько часов.

 

 

Обсуждение мирного соглашения

Ранее сообщалось, что Белый дом намерен достичь мирного соглашения до конца 2025 года. На днях появилась информация, что стороны обсуждают три ключевые инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, определяющий принципы послевоенного восстановления.

Вчера, 15 декабря, в Берлине состоялась встреча между делегациями Украины и США. Завтра переговоры продолжатся.

Встреча в Берлине между президентом Украины Владимиром Зеленским, специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и делегациями из Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов.

Впоследствии стало известно, что на встрече США оказывали давление, чтобы договориться о мире до конца года, но между сторонами существуют существенные разногласия, особенно относительно контроля над территориями на Донбассе.

По данным СМИ, переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились в перетягивание каната, даже без участия России за столом переговоров.

Вашингтон настаивает на быстрых решениях, тогда как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что остаются существенные разногласия, которые необходимо решить.

