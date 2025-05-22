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Эстония депортировала гражданина Украины за сотрудничество с ФСБ

Эстония, Четверг 22 мая 2025 18:57
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Эстония депортировала гражданина Украины за сотрудничество с ФСБ Фото: Эстония депортировала гражданина Украины за сотрудничество с ФСБ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Эстония выдворила и передала украинским властям гражданина Украины Станислава Матлака. Он поддерживал контакты с российской ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По предложению Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Департамент полиции и пограничной охраны аннулировал вид на жительство Матлака из соображений национальной безопасности. Он проживал в стране с 2019 года.

КаПо установила, что украинец имел контакты с российской спецслужбой ФСБ и своими действиями поддерживал агрессию России против Украины. Департамент полиции и пограничной охраны выдворил Матлака с территории Эстонии и передал его украинским властям для дальнейших действий.

"Все иностранные граждане, проживающие и находящиеся в Эстонии, а также граждане Эстонии обязаны сообщать Полиции безопасности о контактах с иностранными спецслужбами", - отметила пресс-секретарь КаПо Марта Тууль.

Она призвала тех, кто оказался под влиянием вражеских разведок, обращаться в Полицию безопасности по адресу kapo@kapo.ee.

"Эстония - демократическое государство, которое поддерживает людей. Но чрезвычайно важно, чтобы сами граждане проявляли инициативу и желание выйти из ловушек, в которые попали из-за действий вражеских спецслужб", - подчеркнула Тууль.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Германии и Швейцарии правоохранители задержали трех граждан Украины. Их подозревают в попытке отправить посылки со взрывными устройствами по поручению российских спецслужб.

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