Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Германии заметили массовые полеты дронов над стратегическими объектами, - Bild

Фото: в Германии заметили массовые полеты дронов над стратегическими объектами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В ночь на 26 сентября в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии зафиксировали подозрительные полеты дронов над стратегическими объектами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Так, несколько беспилотников пролетели над верфью в Киле, а затем были замечены над университетской клиникой, электростанцией, а также вблизи здания местного парламента и даже нефтеперерабатывающего завода, который снабжает аэропорт Гамбурга топливом.

Согласно внутренним документам, дроны двигались "параллельными курсами", что может говорить о попытке разведать местность. Подобные инциденты произошли и в соседней земле Мекленбург-Передняя Померания.

Кто стоит за полетами, пока что неясно. Но эксперты отмечают сходство с серией недавних инцидентов в Дании, где из-за дронов временно приостанавливали работу аэропортов. Там власти не исключают российского следа.

На фоне этих событий министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил об "увеличившейся угрозе для безопасности Германии" и анонсировал создание центра по противодействию беспилотникам. В Бундестаге также готовят закон, который позволит армии сбивать подозрительные дроны за пределами военных объектов.

 

Полеты неизвестных дронов

Напомним, за последние две недели в Польше и северных странах Европы были зафиксированы многочисленные полеты неизвестных дронов над военными и инфраструктурными объектами.

Так, 27 сентября беспилотники наблюдали в районе авиабазы Эрланд в Норвегии. На этом аэродроме размещено большое количество истребителей F-35, а в последнее время там проходили учения НАТО.

В тот же день дроны уже второй раз заметили в Дании, в частности над аэропортами в Ольборге, Эсбьергзе, Сеннерборге и в районе авиабазы "Скридструп".

Также 29 сентября был замечен полет беспилотника над норвежским газовым месторождением Equinor в Северном море.

