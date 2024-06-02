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В Германии хотят призвать около миллиона резервистов: названа причина

Фото: в Германии планируют мобилизовать всех резервистов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала мобилизовать 900 тысяч немецких резервистов из-за военной угрозы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин "готовит свой народ к войне и настраивает его против Запада, поэтому мы должны стать способными к обороне как можно скорее".

"Россия только производит оружие. Печатаются школьные учебники, которые изображают Германию как агрессора. Детей младших классов учат обращаться с оружием. Все это пугает", - сказала она.

Штрак-Циммерманн призвала "активизировать около 900 тысяч резервистов, которых мы имеем в Германии". Однако она уточнила, что сначала их нужно зарегистрировать, поскольку Бундесвер на протяжении десятилетий не регистрировал вышедших в отставку солдат.

"Если бы мы могли завербовать хотя бы половину из них как резервистов с их соответствующими знаниями, это было бы невероятным достоянием", - сказала политик.

Резервисты - это все бывшие военнослужащие и солдаты, которые служили в Бундесвере в течение длительного периода времени. К ним не относятся бывшие солдаты "Народной армии ГДР" (Восточной Германии. - ред.), которые никогда не служили в Бундесвере после воссоединения Германии.

Ситуация в Бундесвере

Напомним, несколько недель назад председатель Ассоциации резервистов Патрик Сенсбург предложил перевести в состояние боеготовности всех 800 тысяч резервистов в стране. Таким образом в дополнение к 200 тысячам действующих военнослужащих, следует задействовать еще 600 тысяч.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в 2025 году Вооруженные силы Германии могут недополучить до 6 млрд евро. По его словам, ФРГ рискует не выполнить квоту НАТО по военным расходам в 2% ВВП.

Ранее в Германии участились случаи увольнения военнослужащих со службы из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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