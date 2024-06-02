У Німеччині хочуть призвати близько мільйона резервістів: названо причину

За її словами, російський диктатор Володимир Путін "готує свій народ до війни і налаштовує його проти Заходу, тому ми повинні стати здатними до оборони якомога швидше".

"Росія лише виробляє зброю. Друкуються шкільні підручники, які зображують Німеччину як агресора. Дітей молодших класів навчають поводитися зі зброєю. Усе це лякає", - сказала вона.

Штрак-Циммерманн закликала "активізувати близько 900 тисяч резервістів, яких ми маємо в Німеччині". Однак вона уточнила, що спочатку їх потрібно зареєструвати, адже Бундесвер упродовж десятиліть не реєстрував солдатів, які вийшли у відставку.

"Якби ми могли завербувати хоча б половину з них як резервістів з їхніми відповідними знаннями, це було б неймовірним надбанням", - сказала політик.

Резервісти - це всі колишні військовослужбовці та солдати, які служили в Бундесвері протягом тривалого періоду часу. Однак сюди не входять колишні солдати "Народної армії НДР" (Східної Німеччини. - ред.), які ніколи не служили в Бундесвері після об'єднання Німеччини.