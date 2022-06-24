ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не очікували війни: в армії Німеччини почастішали випадки звільнення зі служби

Новость на русском →
П'ятниця 24 червня 2022 16:55
Не очікували війни: в армії Німеччини почастішали випадки звільнення зі служби Фото: в армії Німеччини почастішали випадки звільнення зі служби (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Німеччині почастішали випадки звільнення з військової служби після початку війни в Україні. Німецькі солдати не очікували на військовий конфлікт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Починаючи з січня по 2 червня до федерального управління з питань сім'ї та громадянського суспільства надійшло 533 заяви про звільнення зі служби. Водночас це є у двічі більше ніж торік (209 заяв).

528 заяв були направлені від діючих військових та резервістів. Часто, в якості обгрунтування, вказувалося те, що солдати "не очікували військового конфлікту".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина оприлюднила повний список озброєння, яке буде надано Україні в рамках військової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Германия
NEWS
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
DAILY
На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні