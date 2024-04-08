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В Германии планируют масштабную проверку боеготовности резервистов

Понедельник 08 апреля 2024 03:29
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В Германии планируют масштабную проверку боеготовности резервистов Фото: германский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Германии глава ассоциации резервистов Патрик Зензбург заявил о намерении проверить состояние боеготовности всех резервистов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По его анализу, для защиты ФРГ в экстренном случае может потребоваться 800 тысяч солдат. Это означает, что в дополнение к 200 тысячам действующих военнослужащих необходимо 600 тысяч резервистов.

Кроме того, заявил Зензбург, в настоящее время в Вооруженных силах страны вакантны более 20 тысяч должностей.

Он рассказал, что есть около 900 тысяч бывших военнослужащих или призывников, имеющих статус резервиста и в возрасте до 65 лет.

"Мы должны очень быстро зафиксировать их состояние здоровья и доступность, чтобы спланировать их для внутренней безопасности, национальной и альянсной обороны и разрешить им снова тренироваться шаг за шагом", - сказал Зензбург.

По его мнению, Бундесвер должен увеличить количество резервистов, служащих сейчас ежегодно, с количества 34 тысячи до 50 тысяч.

Напомним, около месяца назад министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что в следующем году Вооруженные силы Германии могут недополучить до 6 миллиардов евро. По его словам, ФРГ рискует не выполнить квоту НАТО по военным расходам в 2% ВВП.

Также на днях глава Минобороны Германии заявил, что страна планирует модернизировать свою армию, чтобы быть готова к ведению войны.

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