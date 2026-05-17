В Германии эвакуировали 30 тысяч человек из-за 1,8-тонной бомбы времен Второй мировой

14:25 17.05.2026 Вс
2 мин
Строители наткнулись на жуткую находку в Пфорцхайме
aimg Мария Науменко
В Германии эвакуировали 30 тысяч человек из-за 1,8-тонной бомбы времен Второй мировой Фото: иллюстративное фото авиабомбы (Getty Images)
В немецком городе Пфорцхайм на юго-западе страны эвакуировали около 30 тысяч человек после обнаружения крупной неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

Опасный боеприпас обнаружили во время строительных работ в восточной части Пфорцхайма, расположенного примерно в 40 километрах от Штутгарта.

По данным полиции, речь идет об авиабомбе типа HC-4000 весом 1,8 тонны, которая содержит примерно 1,35 тонны взрывчатых веществ.

После обнаружения находки власти установили зону ограниченного доступа радиусом 1,5 километра и начали масштабную эвакуацию жителей.

По словам представителя полиции, пожарные и правоохранители проверяют, все ли люди покинули опасную территорию перед началом операции по обезвреживанию бомбы.

Из-за операции частично нарушена работа общественного транспорта и ограничено движение в некоторых районах города.

Еще в пятницу городские власти заявляли, что бомба не представляет "непосредственной опасности для населения", однако после оценки рисков было решено провести эвакуацию.

Напомним, Германия впервые в истории представила собственную военную стратегию, в которой Россию официально назвали главной угрозой безопасности Европы.

В документе говорится, что Кремль уже ведет гибридную войну против Запада через шпионаж, диверсии и кибератаки, а также создает условия для возможного конфликта с НАТО.

