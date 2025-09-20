ua en ru
В Німеччині "друзі Путіна" з AfD стали популярнішими за партію Мерца, - ЗМІ

Німеччина, Субота 20 вересня 2025 19:59
В Німеччині "друзі Путіна" з AfD стали популярнішими за партію Мерца, - ЗМІ Ілюстративне фото: якби вибори відбулися завтра, AfD перемогла б (сайт Бундестагу)
Автор: Антон Корж

Проросійська ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) вперше нібито обганяє за популярністю усі інші політичні сили країни. Проросійських радикалів нібито підтримують 26% населення Німеччини.

Як повідомляє РБК-Україна, це стверджує німецьке видання Bild із посиланням INSA.

Так, за даними опитування, ультраправі обігнали партію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на 1%. Підтримка проросійських радикалів склала 26% виборців, тоді як партію Мерца підтримують 25%.

Серед іншого - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) має 15% підтримки (+1%), "зелені" впали до 11%, стільки ж підтримки у Лівої партії Німеччини.

Видання зазначає, що нинішній уряд Німеччини не мав би достатньої більшості для формування кабінету міністрів, якби вибори проводилися завтра. Натомість об'єднання ХДС/ХСС та AfD мало б більшість у 51%.

При цьому популярність канцлера Німеччини Фрідріха Мерца продовжує падати: тільки 25% задоволені роботою канцлера та уряду. 32% кажуть, що незадоволені саме Мерцем, а 38% - роботою уряду.

В Німеччині &quot;друзі Путіна&quot; з AfD стали популярнішими за партію Мерца, - ЗМІФото: INSA

Зазначимо, наприкінці червня стало відомо, що СДПН планує на законодавчому рівні заборонити AfD попри те, що проросійським радикалам вдалося пройти до Бундестагу. Християнсько-демократичний союз (ХДС/ХСС) канцлера Фрідріха Мерца виступив проти цієї ідеї.

2 травня Федеральне відомство із захисту Конституції повідомило, що партію AfD визнали екстремістською організацією. Статус надали "Альтернативі" через ворожу риторику, зневагу до пам’яті про Голокост і використання нацистських гасел.

