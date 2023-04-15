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В Германии для беженцев из Украины изменят правила пользования авто: что нового

Фото: В Германии не продлят льготный период для украинских авто (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Федеральные земли Германии договорились не продлевать льготный период для владельцев украинских автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Автомобили с иностранной регистрацией в Германии не имеют права ездить по дорогам страны дольше года после пересечения границы. Для многих украинских беженцев этот период уже истек.

Представители земельных правительств по регистрации автомобилей во время заседания комитета приняли решение не продлевать действие льготного периода для украинских авто.

"Все участники встречи единодушно высказались за то, что после истечения сроков должна проводиться предусмотренная законом процедура поставления на учет, включающая все требования с точки зрения наличия страхования и уплаты налогов, а также выполнения требований безопасности движения и регистрации в соответствии с предписаниями по защите данных ", - рассказали в министерстве транспорта земли Саар.

Отмечается, что окончательно согласовать детальную процедуру регистрации украинских автомобилей должны на одном из межведомственных заседаний в начале мая

Ранее мы писали, правительство Германии разрешило в Польше реэкспорт истребителей МиГ-29, из запасов бывшей Национальной народной армии, Украине.

Напомним, министерство финансов Чехии сообщило, что госбюджет потратил около 1,59 млрд долларов на оказание помощи беженцам из Украины.

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