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У Німеччині для біженців з України змінять правила користування авто: що нового

Фото: В Німеччині не продовжать пільговий період для українських авто (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Федеральні землі Німеччини домовилися не подовжувати пільговий період для власників українських автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Автомобілі з іноземною реєстрацією в Німеччині не мають права їздити дорогами країни довше, ніж рік після перетину кордону. Для багатьох українських біженців цей термін уже сплив.

Представники земельних урядів з питань реєстрації автомобілів під час засідання комітету прийняли рішення не подовжувати дію пільгового періоду для українських авто.

"Всі учасники зустрічі одностайно висловилися за те, що після спливання термінів має проводитися передбачена законом процедура поставлення на облік, яка включає всі вимоги з точки зору наявності страхування і сплати податків, а також виконання вимог безпеки руху і реєстрації у відповідності до приписів із захисту даних", - розповіли в міністерстві транспорту землі Саар.

Зазначається, що остаточно узгодити детальну процедуру реєстрації українських автомобілів мають на одному з міжвідомчих засідань на початку травня

Раніше ми писали, уряд Німеччини дозволилв Польщі реекспорт винищувачів МіГ-29, із запасів колишньої Національної народної армії, Україні.

Нагадаємо, міністерство фінансів Чехії повідомило, що держбюджет витратив близько 1,59 млрд доларів на надання допомоги біженцям з України.

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