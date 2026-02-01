Десятки дронов кружили над авиабазой в Германии: Bild узнал о провале военных

В Германии еще в декабре 2025 года произошел инцидент с массированным полетом неизвестных дронов над одной из авиабаз. Ни полиция, ни армия ничего не смогли сделать с этими дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Как стало известно из внутренних документов немецкой армии, 11 декабря 2025 года над авиабазой Бундесвера Иммельман в Нижней Саксонии были зафиксированы десятки неизвестных дронов. Сначала военные обнаружили два беспилотника и сообщили об этом в полицию.
Но после этого выяснилось, что в воздушном пространстве над базой значительно больше дронов. Всего насчитали 23 беспилотника, которые несколько часов без всякого препятствия кружили над базой - а полиция и военные только наблюдали, поскольку не могли их сбить.
В последующие несколько дней массированные полеты БПЛА над базой продолжались. Типы дронов были разные, в том числе с размахом крыльев более двух метров. Военные попытались противодействовать дронам с помощью системы радиоэлектронного подавления, но попытки провалились. Огонь по дронам не открывался.
Представитель Бундесвера подтвердил изданию, что инцидент был, но отказался раскрывать какие-либо детали. Эксперты считают, что полеты были связаны с РФ, имели разведывательный характер, а запустить дроны могли российские суда у побережья Германии.
Отметим, недавно Германия обнаружила уязвимость в безопасности во время развертывания одной из ключевых систем противоракетной обороны Европы - израильской Arrow 3. Во время развертывания РЛС ПВО над ней пролетели три неизвестных дрона, ни один из них не удалось обезвредить.
В 2025 году в Германии зафиксировали резкий рост случаев несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов. Правоохранительные органы насчитали более тысячи подозрительных полетов беспилотников над территорией страны. Преимущественным образом дроны летали над военными объектами.