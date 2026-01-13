ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Германия обвинила украинцев в сговоре с Россией по подрыву посылок, - Reuters

Германия, Вторник 13 января 2026 18:23
UA EN RU
Германия обвинила украинцев в сговоре с Россией по подрыву посылок, - Reuters Иллюстративное фото: полиция Германии (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Германия выдвинула обвинения двум украинцам по делу о якобы российском плане подрыва посылок во время транспортировки по Европе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во вторник, 13 января, сообщили немецкие прокуроры, написало издание Reuters.

По данным следствия, в марте 2025 года подозреваемые, которые в Германии идентифицированы только как Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б., отправили два пакета с GPS-трекерами из немецкого Кельна в Украину по указаниям посредников российской разведки в Мариуполе.

Цель заключалась в проверке логистических маршрутов для дальнейшей отправки посылок с поджигательными устройствами, которые должны были бы вспыхнуть в Германии или во время транспортировки в неподконтрольные России регионы Украины, нанося максимальный ущерб.

Даниил Б. и Владислав Т. были арестованы в Германии в мае 2025 года и до сих пор находятся под стражей. Евгений Б., который был задержан в Швейцарии в том же месяце, 23 декабря 2025 года был экстрадирован в Германию, и против него вскоре должны быть выдвинуты обвинения.

Это дело подтверждает опасения европейских служб безопасности относительно активизации гибридных операций России и использования логистических сетей для потенциальных диверсионных актов.

Россия уже отвергла любую причастность к событиям. Между тем следствие продолжает устанавливать всех возможных соучастников и подробности инцидентов.

Например, следствие установило, что этот случай связан с рядом инцидентов в 2024 году, когда посылки взрывались на европейских складских и транспортных объектах, и подчеркивает растущую угрозу гибридных атак со стороны России на фоне ее вторжения в Украину.

Напомним, в Германии взяли под стражу экстрадированного из Швейцарии украинца, которого обвиняют в подготовке диверсий на железной дороге по заказу России.

Также стало известно, что российские спецслужбы причастны к организации взрывов на польской железной дороге, через которую транспортировалась помощь от союзников в Украину.

Польские правоохранители установили лиц, причастных к актам диверсии на железной дороге.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году