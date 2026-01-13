Германия обвинила украинцев в сговоре с Россией по подрыву посылок, - Reuters

Германия выдвинула обвинения двум украинцам по делу о якобы российском плане подрыва посылок во время транспортировки по Европе.

Как сообщает РБК-Украина , об этом во вторник, 13 января, сообщили немецкие прокуроры, написало издание Reuters .

По данным следствия, в марте 2025 года подозреваемые, которые в Германии идентифицированы только как Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б., отправили два пакета с GPS-трекерами из немецкого Кельна в Украину по указаниям посредников российской разведки в Мариуполе.

Цель заключалась в проверке логистических маршрутов для дальнейшей отправки посылок с поджигательными устройствами, которые должны были бы вспыхнуть в Германии или во время транспортировки в неподконтрольные России регионы Украины, нанося максимальный ущерб.

Даниил Б. и Владислав Т. были арестованы в Германии в мае 2025 года и до сих пор находятся под стражей. Евгений Б., который был задержан в Швейцарии в том же месяце, 23 декабря 2025 года был экстрадирован в Германию, и против него вскоре должны быть выдвинуты обвинения.

Это дело подтверждает опасения европейских служб безопасности относительно активизации гибридных операций России и использования логистических сетей для потенциальных диверсионных актов.

Россия уже отвергла любую причастность к событиям. Между тем следствие продолжает устанавливать всех возможных соучастников и подробности инцидентов.

Например, следствие установило, что этот случай связан с рядом инцидентов в 2024 году, когда посылки взрывались на европейских складских и транспортных объектах, и подчеркивает растущую угрозу гибридных атак со стороны России на фоне ее вторжения в Украину.