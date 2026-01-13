Німеччина звинуватила українців у змові з Росією щодо підриву посилок, - Reuters

Німеччина висунула обвинувачення двом українцям у справі про нібито російський план підриву посилок під час транспортування Європою.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у вівторок, 13 січня, повідомили німецькі прокурори, написало видання Reuters.

За даними слідства, у березні 2025 року підозрювані, які у Німеччині ідентифіковані лише як Даніїл Б., Владислав Т. та Євген Б., надіслали два пакети з GPS-трекерами з німецького Кельна до України за вказівками посередників російської розвідки в Маріуполі.

Мета полягала у перевірці логістичних маршрутів для подальшого надсилання посилок із підпалювальними пристроями, які мали б спалахнути в Німеччині або під час транспортування до непідконтрольних Росії регіонів України, завдаючи максимальної шкоди.

Даніїл Б. та Владислав Т. були заарештовані в Німеччині у травні 2025 року та досі перебувають під вартою. Євген Б., який був затриманий у Швейцарії того самого місяця, 23 грудня 2025 року був екстрадований до Німеччини, і проти нього незабаром мають бути висунуті обвинувачення.

Ця справа підтверджує побоювання європейських служб безпеки щодо активізації гібридних операцій Росії та використання логістичних мереж для потенційних диверсійних актів.

Росія вже відкинула будь-яку причетність до подій. Тим часом слідство продовжує встановлювати всіх можливих співучасників і подробиці інцидентів.

Наприклад, слідство встановило, що цей випадок пов’язаний з низкою інцидентів у 2024 році, коли посилки вибухали на європейських складівських і транспортних об’єктах, і підкреслює зростаючу загрозу гібридних атак з боку Росії на тлі її вторгнення в Україну.