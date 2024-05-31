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Германия разрешила использовать свое оружие для ударов по России для защиты Харькова

Берлин, Пятница 31 мая 2024 12:19
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Германия разрешила использовать свое оружие для ударов по России для защиты Харькова Фото: Германия дала добро на удары по России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина может использовать оружие, поставляемое западными странами, включая Германию, для защиты от российских атак в приграничном районе вокруг Харькова соответствии с международным правом.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словами, решение последовало за неделями, в течение которых Украина подвергалась атакам, "особенно в Харьковской области, с позиций, расположенных в непосредственной близости от российской границы".

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Украина получила от США разрешение использовать американское оружие для ударов по территории России. Решение позволяет Украине использовать предоставленные США ракетные системы HIMARS для нанесения ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на источники среди чиновников США сообщили, что президент США Джо Байден разрешил использовать предоставленное США оружие, чтобы наносить удары по "целям встречного огня" против российских сил, атакующих на севере Харьковской области.

В мае активизировалась дискуссия о запрете стран Запада бить поставляемым Украине оружием по территории России. Около десяти стран дали разрешение на удары. Некоторые выступили против, в частности Италия.

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