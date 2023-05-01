Германия снова откроет шахты, чтобы снизить зависимость от импорта: что будут добывать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Среди шахт, которые планируют открыть заново, - Kfersteige на юго-западе Германии с залежами плавикового шпата. Ее закрыли 27 лет назад. За это время туннели оказались затоплены паводковыми водами. По оценкам, к 2029 году шахта сможет производить до 100 тысяч тонн в год, что покроет 40% потребностей Германии в минерале.

Власти Германии также планируют разрабатывать большое месторождение лития на границе с Чехией, проектом будет заниматься Zinnwald Lithium. В свою очередь, компания Vulcan Energy Resources собирается производить литий из термальной воды.

По данным издания, в Евросоюзе также работают над "Законом о критическом сырье". Он должен сократить нормативные барьеры для горнодобывающих компаний, а также установить квоты на внутреннее производство полезных ископаемых.