Германия снова откроет шахты, чтобы снизить зависимость от импорта: что будут добывать

В Германии начали расконсервировать ранее закрытые шахты, пытаясь таким образом снизить зависимость от импорта ряда полезных ископаемых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Среди шахт, которые планируют открыть заново, - Kfersteige на юго-западе Германии с залежами плавикового шпата. Ее закрыли 27 лет назад. За это время туннели оказались затоплены паводковыми водами. По оценкам, к 2029 году шахта сможет производить до 100 тысяч тонн в год, что покроет 40% потребностей Германии в минерале.
Власти Германии также планируют разрабатывать большое месторождение лития на границе с Чехией, проектом будет заниматься Zinnwald Lithium. В свою очередь, компания Vulcan Energy Resources собирается производить литий из термальной воды.
По данным издания, в Евросоюзе также работают над "Законом о критическом сырье". Он должен сократить нормативные барьеры для горнодобывающих компаний, а также установить квоты на внутреннее производство полезных ископаемых.
Ранее мы писали, что Германия ведет переговоры по ограничению экспорта химикатов в Китай, которые используются для производства полупроводников. В Берлине решили активизировать усилия по сокращению своего экономического взаимодействия с Пекином.
Напомним, что Германия работает над новой внешней политикой по Китаю, которая будет направлена на снижение зависимости Берлина от Пекина по сырью, аккумуляторам и полупроводникам.
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