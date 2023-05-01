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Німеччина знову відкриє шахти, щоб знизити залежність від імпорту: що видобуватимуть

Фото: Німеччина знову відкриє шахти, щоб зменшити залежність від імпорту (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

У Німеччині почали розконсервувати раніше закриті шахти, намагаючись у такий спосіб знизити залежність від імпорту низки корисних копалин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Серед шахт, які планують відновити, - Kfersteige на південному заході Німеччини з покладами плавикового шпату. Її закрили 27 років тому. За цей час тунелі затоплені паводковими водами. За оцінками, до 2029 року шахта зможе виготовляти до 100 тисяч тонн на рік, що покриє 40% потреб Німеччини в мінералі.

Влада Німеччини також планує розробляти велике родовище літію на кордоні з Чехією, проектом займатиметься Zinnwald Lithium. У свою чергу компанія Vulcan Energy Resources збирається виробляти літій з термальної води.

За даними видання, у Євросоюзі також працюють над "Законом про критичну сировину". Він має скоротити нормативні бар'єри для гірничодобувних компаній, а також встановити квоти на внутрішнє виробництво корисних копалин.

Раніше ми писали, що Німеччина веде переговори щодо обмеження експорту хімікатів до Китаю, які використовуються для виробництва напівпровідників. У Берліні вирішили активізувати зусилля щодо скорочення своєї економічної взаємодії з Пекіном.

Нагадаємо, що Німеччина працює над новою зовнішньою політикою щодо Китаю, яка буде спрямована на зниження залежності Берліна від Пекіна за сировиною, акумуляторами та напівпровідниками.

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