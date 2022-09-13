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Німеччина працює над новою політикою щодо Китаю: що мають намір змінити

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Берлін, Вівторок 13 вересня 2022 17:22
Німеччина працює над новою політикою щодо Китаю: що мають намір змінити Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Німеччина працює над новою зовнішньою політикою щодо Китаю, яка буде спрямована на зниження залежності Берліна від Пекіна щодо сировини, акумуляторів і напівпровідників.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Хабек також зазначив, що Китай є бажаним торговим партнером, але Німеччина повинна прийняти контрзаходи проти державного протекціонізму.

"Німеччина більше не буде такою наївною щодо Пекіна. Ми не можемо дозволити, щоб нас шантажували", — підкреслив міністр в інтерв'ю.

Раніше ми писали, що Німеччина хоче посилити свої збройні сили. Однак німецький уряд знову відмовився надати Україні танки.

Також в Німеччині допустили передачу танків Україні на тлі успіхів ЗСУ. Про це заявив співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль.

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