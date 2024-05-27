Новый пакет санкций ЕС против России снизит шансы бизнеса обойти их, - МИД Литвы

Новый пакет санкций Европейского союза против России сделает менее вероятным для бизнеса обход санкций блока, чем предыдущие.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Переговоры о пакете санкций продолжаются, и похоже, что у нас может получиться хороший 14-й пакет. Более сильный, чем предыдущие. Понятно, что есть ряд пунктов, которые мы включили. Я снова благодарен литовским службам, которые внесли большой вклад как в формулировку пакета, так и в пункты, согласованные в ходе переговоров", - заявил он.

Министр отметил, что 14-й пакет санкций закрывает ряд лазеек, которые остаются или все еще обнаруживаются в других пакетах.

Кроме того, по словам главы литовской дипломатии, переговоры между государствами еще не закончены, поэтому окончательные результаты еще могут измениться.