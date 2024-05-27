Новый пакет санкций ЕС против России снизит шансы бизнеса обойти их, - МИД Литвы
Новый пакет санкций Европейского союза против России сделает менее вероятным для бизнеса обход санкций блока, чем предыдущие.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Переговоры о пакете санкций продолжаются, и похоже, что у нас может получиться хороший 14-й пакет. Более сильный, чем предыдущие. Понятно, что есть ряд пунктов, которые мы включили. Я снова благодарен литовским службам, которые внесли большой вклад как в формулировку пакета, так и в пункты, согласованные в ходе переговоров", - заявил он.
Министр отметил, что 14-й пакет санкций закрывает ряд лазеек, которые остаются или все еще обнаруживаются в других пакетах.
Кроме того, по словам главы литовской дипломатии, переговоры между государствами еще не закончены, поэтому окончательные результаты еще могут измениться.
Санкции против России
Европейский союз уже ввел 13 пакетов санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Сейчас идет работа над 14-м пакетом, который, по ожиданиям, будет включать дополнительные санкции против 21 российской компании. Перечень этих компаний пока не обнародован, но, вероятно, в него войдут предприятия, задействованные в военно-промышленном комплексе или способствующие режиму российского диктатора Владимира Путина.
ЕС также стремится усилить санкции против режима Лукашенко, который поддерживает войну России против Украины. Это может включать ограничение доступа к финансовым рынкам или запрет на импорт определенных товаров.
Некоторые СМИ сообщают, что ЕС также может рассмотреть возможность введения новых санкций против России, таких как эмбарго на экспорт российской нефти или газа.
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