В ЕС не пришли к согласию относительно новых санкций против России, но причина не в Венгрии
Страны-члены Европейского союза в среду, 12 июня, не пришли к согласию относительно 14-го пакета санкций против России. На этот раз препятствием была не Венгрия, а Германия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Страны-члены ЕС до сих пор не пришли к согласию относительно последнего пакета санкций против России. К удивлению, именно Германия, а не Венгрия является наибольшим препятствием на данный момент", - сообщил журналист.
По его словам, страны ЕС снова будут обсуждать новый пакет санкций в пятницу вечером, 14 июня.
Санкции ЕС против России
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС ввел уже 13 пакетов санкций против России. И сейчас ведется работа над 14-м пакетом санкций, который, как ожидается, будет включать дополнительные ограничения против 21 российской компании.
Также сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против России сделает менее вероятным для бизнеса обход санкций, чем предыдущие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.