Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Германия изменила позицию по использованию российских активов для Украины, - Bloomberg

Фото: Германия поддержала использование российских активов в пользу Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европа усиливает давление на Россию и ищет пути компенсации ущерба Украине. Германия смягчила осторожную позицию и выступает за использование замороженных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Европа наращивает давление

Как отмечается в публикации, в Европе усиливается движение по расширению использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Такой шаг стал возможен после нового давления со стороны президента США Дональда Трампа и изменения позиции Германии.

Европейские правительства и их союзники из группы G7 изучают возможности дальнейшего использования замороженных активов для увеличения доходов на поддержку обороны Киева против российской агрессии. Большинство из примерно 300 млрд долларов замороженных российских активов находится в Европе.

Комментарии ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце заявила, что ЕС должен найти новые способы заставить Россию платить за войну.

"Нам необходимо срочно работать над новым решением для финансирования усилий Украины на основе замороженных российских активов", - сказала она в ходе своего выступления о состоянии ЕС. "С денежными средствами, связанными с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине заем на репарации".

Изменение позиции Германии

Германия, долгое время осторожная в вопросах защиты финансового центра Европы и соблюдения иммунитета государств, стала активным сторонником максимального использования этих средств.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, отмечают, что сдвиг Берлина связан с опасением, что в случае ослабления поддержки США под руководством Трампа бремя помощи Украине ляжет на крупнейшую экономику Европы, что может усилить влияние крайне правых сил в Германии.

Предполагается, что инициатива не приведет к прямой конфискации, к которой продолжают призывать США и некоторые восточноевропейские страны. ЕС, страны G7 и Австралия заморозили активы Центрального банка России после начала вторжения и договорились направлять проценты по ним в пользу Украины.

Дальнейшие шаги

Тема будет обсуждаться на встрече министров финансов ЕС в Копенгагене на этой неделе и среди лидеров ЕС в октябре. Окончательное решение планируется принять на саммите лидеров ЕС 23-24 октября.

Напомним, по данным Кильского института, страны Запада предоставляют Украине небольшую, но стабильную помощь в размере 80 млрд евро в год. Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине.

Абсолютное большинство украинцев (76%) считают, что даже без поддержки США Украина должна продолжать борьбу вместе с европейскими союзниками.

