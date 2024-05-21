Германия собрала почти 1 млрд евро на поддержку ППО Украины, - Бербок

"Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны, чтобы защитить себя от российского ракетного и беспилотного града. Именно поэтому вместе с министром обороны Борисом Писториусом я выступила с глобальной инициативой по увеличению противовоздушной обороны", - заявила она.

Министр отметила, что Германия планирует добиваться большего в поддержке украинской ПВО.

"Мы уже собрали почти миллиард евро на дополнительную поддержку украинских сил противовоздушной обороны и прилагаем все усилия, чтобы добиться еще большего. Мы перевернули все камни по нескольку раз и даже пошли на поставку дополнительного подразделения Patriot", - заявила она.

Бербок добавила, что Европа должна объединить усилия, чтобы Украина выжила.

"Чтобы украинцы могли продолжать жить самостоятельной жизнью в будущем. И чтобы путинские войска не оказались в скором времени на наших собственных границах", - подчеркнула она.