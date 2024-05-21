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Германия собрала почти 1 млрд евро на поддержку ППО Украины, - Бербок

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия собрала почти 1 млрд евро на дополнительную поддержку противовоздушной обороны Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

"Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны, чтобы защитить себя от российского ракетного и беспилотного града. Именно поэтому вместе с министром обороны Борисом Писториусом я выступила с глобальной инициативой по увеличению противовоздушной обороны", - заявила она.

Министр отметила, что Германия планирует добиваться большего в поддержке украинской ПВО. 

"Мы уже собрали почти миллиард евро на дополнительную поддержку украинских сил противовоздушной обороны и прилагаем все усилия, чтобы добиться еще большего. Мы перевернули все камни по нескольку раз и даже пошли на поставку дополнительного подразделения Patriot", - заявила она. 

Бербок добавила, что  Европа должна объединить усилия, чтобы Украина выжила. 

"Чтобы украинцы могли продолжать жить самостоятельной жизнью в будущем. И чтобы путинские войска не оказались в скором времени на наших собственных границах", - подчеркнула она. 

ПВО для Украины

В апреле 2024 года Германия предложила новую инициативу, направленную на расширение поддержки Украины системами ПВО. Бельгия в рамках этой инициативы выделила Украине 200 миллионов евро для укрепления противовоздушной обороны.

Канада также предоставила Украине военную помощь на сумму более 55 миллионов долларов для усиления ПВО.

Объединение усилий этих стран поможет Украине более эффективно противостоять российским воздушным атакам.

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