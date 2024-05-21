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Німеччина зібрала майже 1 млрд євро на підтримку ППО України, - Бербок

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина зібрала майже 1 млрд євро на додаткову підтримку протиповітряної оборони України.

Про це заявила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

"Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони, щоб захистити себе від російського ракетного і безпілотного граду. Саме тому разом із міністром оборони Борисом Пісторіусом я виступила з глобальною ініціативою щодо збільшення протиповітряної оборони", - заявила вона.

Міністр зазначила, що Німеччина планує домагатися більшого в підтримці української ППО. 

"Ми вже зібрали майже мільярд євро на додаткову підтримку українських сил протиповітряної оборони і докладаємо всіх зусиль, щоб домогтися ще більшого. Ми перевернули всі камені по кілька разів і навіть пішли на поставку додаткового підрозділу Patriot", - заявила вона. 

Бербок додала, що Європа повинна об'єднати зусилля, щоб Україна вижила. 

"Щоб українці могли продовжувати жити самостійним життям у майбутньому. І щоб путінські війська не опинилися незабаром на наших власних кордонах", - підкреслила вона. 

ППО для України

У квітні 2024 року Німеччина запропонувала нову ініціативу, спрямовану на розширення підтримки України системами ППО. Бельгія у рамках цієї ініціативи виділила Україні 200 мільйонів євро для зміцнення протиповітряної оборони.

Канада також надала Україні військову допомогу на суму понад 55 мільйонів доларів для посилення ППО.

Об'єднання зусиль цих країн допоможе Україні ефективніше протистояти російським повітряним атакам.

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