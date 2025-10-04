ua en ru
Мюнхенский аэропорт вторую ночь подряд закрыт из-за дронов

Германия, Мюнхен, Суббота 04 октября 2025 00:54
Иллюстративное фото: Мюнхенский аэропорт вторую ночь подряд закрыт из-за дронов
Автор: Никончук Анастасия

Международный аэропорт Мюнхена уже вторую ночь подряд вынужден приостанавливать работу из-за сообщений о появлении беспилотников вблизи взлетно-посадочных полос. Ситуация привела к массовым задержкам и перенаправлению рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию немецкого издания BILD.

В пятницу вечером авиасообщение Германии снова оказалось под угрозой. В 21:28 диспетчеры остановили все взлеты и посадки в аэропорту Мюнхена после предупреждения о дронах. По информации федеральной полиции, "безопасность превыше всего", поэтому было принято решение о временной блокировке рейсов.

Работа полиции

В операции задействованы все силы полиции Мюнхена. Сотрудники проверяют сигналы о возможных беспилотниках и ведут поиски. Пока неизвестно, сколько продлится запрет на полеты, однако меры объясняются необходимостью предотвратить риски для пассажиров и экипажей.

Сообщение аэропорта

На официальном сайте аэропорта отмечается: "Вечером 3 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила выполнение рейсов в аэропорту Мюнхена из-за неподтвержденных наблюдений дронов и приостановила их до дальнейшего уведомления".

Последствия для пассажиров

По данным Flightradar24, вечером пятницы перенаправили 17 рейсов. Днем ранее подобная ситуация также нарушила работу воздушной гавани: около 3000 пассажиров провели ночь в терминале, разместившись на раскладушках и скамейках.

Закрытие аэропорта в ночь на 3 октября

Вечером 2 октября вблизи международного аэропорта Мюнхена зафиксировали появление неопознанных беспилотников. В связи с этим работа аэропорта была приостановлена. Поздно вечером четверга аэропорт закрыли, а взлетно-посадочные полосы оказались недоступными для использования из соображений безопасности.

Напоминаем, что в Европе нарастает дискуссия о безопасности неба. Серия случаев с появлением дронов привела к остановке работы аэропортов и вызвала волну критики в адрес руководства Евросоюза, сопровождаясь требованиями принять более жесткие меры.

Отметим, что в аэропорту норвежского города Бреннейсунд вечером 30 сентября заметили неизвестный дрон. Сообщается, что беспилотник впервые зафиксировали сотрудники диспетчерского пункта около 20:17. Спустя полтора часа на место прибыла полиция и начала поиски возможного оператора, однако установить его местонахождение не удалось.

