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Германия завершает переговоры с Польшей о центре ремонта Leopard для Украины, - посол

Фото: Германия завершает переговоры с Польшей о центре ремонта Leopard для Украины (facebook.com/GeneralStaff UA)
Автор: Иван Носальский

Германия и Польша находятся на финальной стадии переговоров о создании центра обслуживания и ремонта танков Leopard, которые передали Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Bloomberg заявил посол Германии в Польше Томас Баггер.

Дипломат рассказал, что переговоры между странами "должны завершиться в ближайшие дни", перед саммитом НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Он уточнил, что центр будет использоваться для поставки крайне необходимых запасных частей для оборудования немецкого производства.

Передача Leopard Украине

Напомним, часть стран Европы решила предоставить Украине танки Leopard 2 и Leopard в рамках военной помощи. Всего союзники пообещали предоставить два батальона танков Leopard 2 (около 60 единиц).

При этом для их ремонта Польша согласилась организовать на своей территории сервисный центр. Для этого ей необходимо договорится с Германией насчет поставки запчастей.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак еще в конце апреля обещал открыть центр в мае, но, видимо, переговоры между странами затянулись.

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